政情：殺校縮班齋睇數字 議員質疑不合時宜

老師化身「推銷員」游說學生報讀自己任教嘅學校，情況已經見怪不怪。教育界議員朱國強認為，老師應集中精力於教學方面，唔應該為收生人數而操心，然而好多辦學團體都正面對縮班殺校嘅危機，唔少學校都感到壓力，尤其是按收生人數而決定學校存亡嘅做法，令到弱勢學校嘅處境更為不妙。佢建議當局應全方位考慮，強調「汰弱留強」嘅想法今日未必適用。

朱國強應議員同事江玉歡嘅邀請，討論學校如何喺殺校風潮中求生。朱國強話教育局衡量一間學校應否縮班或殺校，相關程序比較死板，淨係睇數字，兼且電腦操作，基本上冇情講，儘管好多中、小學校都具備其優點、用心辦學，但喺現行制度下，數字不達標則無奈縮班殺校。

至於朱國強任職嘅學校亦曾面對殺校壓力，佢話擔任校長初期，試過只收得11個學生。由於學校位於邊境禁區，家長前往學校要申請禁區紙，地點偏遠之餘，入到去更發現校舍設施落後，廁所連沖水設備都冇，見到咁嘅境況，家長唔幫子女報讀都可以理解。後來區內其他學校都殺晒，導致一批最弱最差嘅學生走去轉讀佢間學校，打交偷竊時有發生，仲搞到要報案拉學生添！於是佢喺校內推動正向教育同文化，改變校園氣氛，學生狀態同表現都有所提升，後來更獲「卓越關愛校園獎」嘅嘉許，加上後來雙非學生愈來愈多，又多咗來自大埔、屯門嘅學生跨區報讀，結果學校規模由當初一級一班，擴展為一級三班。

政策欠規劃 倡按人口比例收生 因地區人口縮減，區內學校一時收生不達標，是否需承受縮班殺校嘅後果呢？朱國強話當局下決定前，須考慮校舍同地區等因素，譬如「千禧校舍」或「後千禧校舍」，無論外觀同設施都遠勝位置偏遠嘅村校，唔使宣傳都學生爆滿啦。但若果先天不足嘅弱勢學校能夠生存到今日，必定有其優點。譬如有弱勢學校所招收嘅學生，多數嘅條件都唔係咁好，但後來好多人都可以獲大學取錄，而呢啲「增值」嘅成績就值得當局考慮；而有關學校嘅辦學質素，外評報告亦值得參考。佢話教育局應全方位考慮，睇多啲學校有咩優點，若以單一收生標準去衡量，恐怕好多優秀學校會受影響，而愈係弱勢嘅學校，就愈應該得到支援。

雖然出生率長期偏低，但朱國強指過去北區有60間學校，當殺剩30間嘅時候，跨境學童就嚟嘞，跟住就話唔夠學位，而現象就反映相關政策欠規劃兼冇遠見。佢認為應按人口比例而採取彈性學生人數，譬如入讀小一人數少，就可以23人一班，人數多就27人一班。佢敦促教育局要主動同一啲辦學團體溝通，研究合併嘅可能性，若自願合併有成果的話，相信有助相關學校繼續發展。

朱國強 現行制度下，即使學校用心辦學，但收生數字不達標則無奈縮班殺校。