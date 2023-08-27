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順安邨疑剝石屎 跌落幼園

幼稚園職員報案。（張開裕攝） 幼稚園職員報案。（張開裕攝）
幼稚園職員報案。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午10時許，秀茂坪順安邨一間幼稚園職員報案，指幼稚園安裝的安全網，有一塊約5厘米乘5厘米的石屎，懷疑從附近大廈高處剝落。執法人員接報到場，經初步調查後，暫時未能確定石屎從何處墮下，事件中無人受傷，案件列作雜項處理。
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