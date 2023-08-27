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屯門現黃河

黃泥水不斷從地底湧出。 黃泥水不斷從地底湧出。
黃泥水不斷從地底湧出。
【本報訊】昨早9時許，屯門天后路1至3號對開有地下水管爆裂，大量黃泥水湧出，淹蓋約6米乘10米範圍行車路。馬路頃刻變成黃河，爆水管位置更出現路陷，有駛經現場車輛猶如陸上行舟。執法人員接報到場並通知水務署派員關掉水掣及緊急維修。
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