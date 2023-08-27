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天降電鑽頭 元州邨女工險被擊傷
從天而降的電鑽鑽頭。
【本報訊】昨日上午10時許，長沙灣元州邨元泰樓有一支電鑽鑽頭由高處墮下，飛墮地面傳來一聲異響，適時一名女工正在旁邊花圃工作，她乍聞異響後循聲查看，幸好及時走避未被鑽頭擊中受傷。女工驚魂甫定後，慌忙報案求助。執法人員接報趕至，隨即封鎖現場調查，暫未知鑽頭從何處掉下。
女工（右）憶述經過猶有餘悸。（張駿勤攝）
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