黑幫打骰 10個月洗黑錢逾億

傀儡戶口收詐騙得益 拘11男女包括5骨幹 執法部門早前根據情報及經深入調查後，鎖定一個背後由黑幫操控的詐騙及洗黑錢集團，相信有人由去年10月起，透過招攬傀儡銀行戶口，收取詐騙案件得益，並且透過現金及加密貨幣方式，藉此隱藏資金去向。人員於上周四（24日）起展開代號「千騎」行動，以涉嫌「洗黑錢」及「詐騙」罪，拘捕5男6女，相信涉案金額達1.24億元。

被捕疑犯包括5名集團骨幹及6名傀儡戶口持有人，年齡介乎22至39歲，當中包括3名非華裔女子，部分人士疑有黑幫背景，他們分別報稱任職建築工人、售貨員、保險經紀、家傭及無業等。人員於上周四，發現其中兩名目標人物提取大量現金後，充當跑腿把現金交予一名骨幹成員。該名骨幹成員其後前往尖沙咀一間虛擬貨幣店，經短暫停留後離開，人員隨即現身把其拘捕。

無註冊虛幣店處理涉款 執法人員在被捕男子身上檢獲18萬元現金，經進一步調查後，發現該間虛擬貨幣店並無商業登記或公司註冊紀錄，相信該店舖管理人亦受操控，負責接收及存放犯罪得益。人員在場檢獲一個夾萬、逾60萬元現金及多部數鈔機等證物。經跟進調查後，人員再搗破該集團位於尖沙咀的行動基地，並檢獲大批銀行文件、支票簿、數鈔機、逾40部電話及多個公司印章等證物。

偽造單據 獲390萬政府貸款 根據目前財富調查顯示，執法部門相信該集團自去年10月起，以至少52個銀行戶口清洗約1.24億元犯罪得益，相信款項與超過20宗貸款、投資、商業及電郵等詐騙案有關，將繼續追查有關資金下落。

此外，執法人員發現其中一名被捕的骨幹成員，涉嫌利用自己作為董事的兩間私人公司，透過偽造月結單等文件，向政府申請「百分百擔保特惠」貸款，並獲批出390萬元貸款，而另一筆約265萬元的貸款申請則被阻截。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。