油尖旺反罪惡拘17男女 釣魚機賭檔 內地漢拒合作被制服

【本報訊】油尖區執法人員，於上周五（25日）下午約3時展開反非法賭博行動，突擊搜查油麻地吳松街一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，檢獲4部釣魚機及約2,000元現金。行動期間，單位內一名姓廖（33歲）內地男負責人拒絕合作且情緒激動，人員隨即把他制服，並以涉嫌「經營賭博場所」、「阻礙警務人員執行職務」及「違反逗留條件」把其拘捕帶走。

此外，場內另外一名姓陳（33歲）本地男子，涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。執法人員亦以涉嫌「在賭博場所內賭博」，拘捕兩男兩女本地人（35至55歲），他們俱已被帶走調查。

有被捕者涉逾期居留 另外，執法人員於同日在旺角區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查共21個單位及場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、桌球室及遊戲機中心等，共拘捕7男3女本地人及一名印尼籍女子，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「外出時沒有攜帶身份證明文件」、「逾期居留」、「襲擊致造成身體傷害」及「自稱三合會成員」。