處處刀光嚇破膽 尖沙咀黑漢捱斬

兩煞伏擊劈手臂 治安不靖滿城殺氣 本港治安不靖又見刀光劍影！一名九十後疑有黑幫背景的男子，昨晨與友人在尖沙咀酒吧消遣後離去，詎料在街頭遭兩名大漢伏擊，其中一人持刀斬傷其手臂，得逞後逃去無蹤。事主浴血街頭，清醒由救護車送院救治，現場遺下大攤血漬和斑斑血路。執法人員經初步調查後，據悉事主消遣期間並無與人爭執或打鬥，他亦聲稱沒有結怨及欠債，遇襲原因有待進一步調查，案件列作傷人處理。

清醒報案 花槽留下大攤血漬 受傷男子姓林（29歲），消息指他疑有黑幫背景。昨日早上8時許，林男自行致電報案，指在尖沙咀加連威老道92號對開，被兩名年約30至40歲男子伏擊，其中一人手持利刀斬傷其左手臂。救護員接報趕至，發現林男清醒，替他敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。執法人員圍封現場，路邊近花槽留下大攤血漬，行人路亦血漬斑斑。人員在場搜查後未有發現涉案利刀，經初步調查後，把案件列作「傷人」，暫未有人被捕。

據了解，事發時事主與友人在酒吧消遣後離開，沿加連威老廣場步行往科學博物館道，期間兩名穿黑衫男子突然衝出施襲，得逞後往麼地廣場方向逃去。執法人員曾向酒吧了解，得悉事主消遣期間沒有與任何人爭執或打鬥，事主亦聲稱並無與人結怨或有金錢糾紛，其銀包亦沒有丟失。

黑幫尋仇 月初上水閘車斬人 本港治安每況愈下，斬人血案更屢見不鮮。今年8月10日凌晨1時許，一名姓溫（35歲）男子與4名友人，駕駛七人車途經上水雞嶺迴旋處時，被兩輛私家車閘停兼遭5名持刀惡煞猛斬，溫男左腰、右臂及背部俱被斬傷倒地，群煞得逞後登乘私家車逃去。事後執法人員於百和路與掃管埔路交界，發現一輛涉案私家車，車上留下一把鐵錘。據悉傷者疑有黑幫背景，不排除被另一黑幫成員驅車尋仇。