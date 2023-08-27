的士追撞 小童嚇到尖叫

【本報訊】接載乘客去海洋公園，的哥卻香港腳發作炒車？社交網於上周流傳一段「車Cam」影片，只見一輛市區的士（紅的）沿海洋公園道駛至香葉道交界迴旋處，懷疑有顧後無瞻前，逕直撞及前車車尾，捱撞的錄片車內疑似有小朋友被嚇至尖叫，如同在海洋公園內玩碰碰車。

根據流傳於多個社交平台Facebook群組的片段顯示，事發時間為上周四（24日）下午4時31分，錄片車輛當時從海洋公園道行駛，並在香葉道交界的迴旋處停下，懷疑前方有路面情況，而尾隨的一輛紅的疑查看右後方有否來車，未有留意前方的錄片車輛已停下，繼續駛前並與之碰撞，紅的右邊車頭應聲損毀，一邊車頭冚更撞至變形。至於錄片車內疑似有一家大細，在捱撞後小朋友被嚇得大聲尖叫，而司機則直斥後方的哥「唉，搞錯」。

避車掃欄 的哥被困 另外，昨日凌晨4時許，一輛空載的士沿觀塘觀塘道東行，當駛至近九龍灣彩石里對開，姓范（50歲）的士司機報稱因扭軚閃避突然切線車輛，導致的士失控撞向路中5個分隔鐵欄後始告停下。意外中，的士車頭泵把甩脫，車頭嚴重損毀，的哥一度被困車內，需由趕至的消防員協助離開。