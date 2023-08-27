戀上人夫 女子長洲度假屋燒炭亡

【本報訊】上周五（25日）中午約12時半，執法部門接獲長洲東堤路一間度假屋公司的姓張（60歲）女職員報案，指一對情侶在房間內暈倒。救援人員發現一名姓許（40歲）女子昏迷倒臥房間，另一名姓黃（46歲）男子則清醒，惟女事主其後證實不治。執法人員在房間內檢獲小量懷疑毒品氯胺酮，並且在露台發現一盆燒過的炭。

惟調查期間，報案的度假屋公司女職員懷疑曾經移動該盆炭，並且聲稱房間無炭，人員經初步調查後，以涉嫌「誤導警務人員」，拘捕該名姓張女職員，而獲救的黃男則涉嫌「藏毒」被捕。許女死因有待驗屍後確定，案件暫列「自殺」、「企圖自殺」、「藏毒」及「誤導警務人員」跟進。

有消息指出，涉事男女為情侶關係，女死者任職髮型屋助理，約兩年前戀上46歲、在財務公司任職並已婚的姓黃人夫。兩人於上周四租住東堤小築，有人事後聲稱，他們在房內喝紅酒及服食毒品，並在上址的露台燒烤。至當晚9時許，雙方因感情及金錢問題爭執，男方其後離去，惟在途中卻接獲許女的自殺短訊，遂連忙折返長洲安撫女友，兩人其後一起睡覺。至上周五中午12時許，度假屋公司姓張女職員發現二人仍未退房，持後備匙開門後赫見他們躺臥床上，旁邊有一個燒過的炭爐，當時許女已經昏迷，黃男半清醒，張女遂把炭爐移至另一單位露台後始向他人求救。