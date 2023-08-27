空頭支票呃140萬 10人落網

【本報訊】執法部門於今年7月至8月期間接獲多人報案，指有買家透過網上二手買賣平台，相約事主見面交收名貴手錶、手袋及手提電話等物品，並且以支票進行付款，惟各事主其後發現支票未能兌現後始知受騙。據了解，案件涉及至少32名受害人，有關財物總值約140萬元。

偽造成功轉帳圖片 初步調查顯示，詐騙集團透過網上購物平台尋找放售貴價貨品的賣家，向賣家表示有意購買貨品後，便把無效支票經銀行入票機存入受害人戶口，並製造虛假轉帳紀錄，包括冒充銀行手機短訊或偽造成功轉帳之圖片，藉此騙取賣家信任而把貨品交予騙徒，待賣家發現支票不能兌現時，騙徒已經失去聯絡。

執法部門根據線報及經深入調查後，於上周四（24日）及上周五（25日）展開行動，在全港各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕6男4女（24至55歲），同時檢走11部電話、11張無效支票及被捕人懷疑交收時身穿的衣服等證物。

其中一名姓謝（33歲）男子已被暫控三項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於昨日在東區裁判法院提堂，其餘被捕人士其後已獲准保釋候查，須於九月下旬向執法部門報到。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。