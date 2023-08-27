字畫黨出沒 不慎踩中即墮騙局

【本報訊】本港年初至今湧現各類「專才」，近日連字畫黨亦重出江湖！事緣日前網上各個社交平台出現多則貼文，表示有人在街邊擺放大型字畫，途人稍有不慎踩中，將跌入高額索償陷阱。網民在各出奇謀討論打擊字畫黨之餘，亦不禁思考港府容許此類人士來港有何益處，有人則笑答「搞夜市」。

足迹遍大圍中環沙田 網上流傳貼文顯示，港鐵大圍站附近一天橋底，一名穿白T恤、黑短褲的平頭男子，倚坐在路邊鐵欄位置，身前攤放一幅巨型字畫，目測將近兩米長、一米闊，發貼者表示在傍晚6時許途經該處目擊上述情況，期間路上不斷有行人經過。有不少網民貼出另一圖片，留言道中環亦出現字畫黨，思疑為同一男子，甚至另有多人稱在沙角邨附近及馬鞍山一帶亦見其出沒。

有網友則獻計「幾條友埋去踩，跟住走，睇下（吓）佢追得邊個」，但有人回覆認為不妥「踩到幅畫要賠錢」，該網友再表示將計就計「踩到之後扮跌低，告番佢轉頭」。不過有網民則留言指出「遇上名畫黨，報警係冇用嘅，大家可以打電話去報食環署，告佢阻街，罰佢$3,000，因為幾年前試過」。