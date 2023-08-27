私家車逆線撞小巴 揭休班警長酒駕

【本報訊】一輛由姓陳（60歲）男子駕駛的公共小巴，在上周四（24日）深夜11時許，沿葵涌和宜合交滙處往梨木樹方向行駛，當駛至和宜合交滙處近往梨木樹出口，懷疑撞向逆線行駛的一輛私家車。私家車46歲男司機經酒精呼氣測試後證實超標，執法人員以涉嫌「酒後駕駛」把他拘捕。小巴上一名姓黃（56歲）女乘客腰痛。被捕私家車司機為一名休班警長。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

同類案件時有發生 同類案件過去時有發生。今年4月2日，一輛四驅車在旺角登打士近彌敦道剷上行人路，姓李（47歲）男司機拒絕合作並企圖逃走，他最終被制服，涉嫌酒後駕駛及阻差辦公被捕。據悉，該男司機為休班警長，事後他被停職及保釋候查。

2022年7月22日，一名女子駕駛私家車至葵涌葵盛西邨對開，撞毀路旁約2米長鐵欄，同車一名休班警長接力駕駛私家車至500米外，休班警長吳志偉的呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精，超過法例訂明限度的22微克逾1倍，兩人承認酒駕，各被判罰款4,000元及停牌半年至一年。

2022年5月28日，休班男警何家榮在長沙灣駕駛Tesla電動車撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘，他涉嫌酒後駕駛被捕。其後他被落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車、及使用殘缺車輛共3罪。