又有警員捲妨礙司法公正

稱報案人不追究 偽造9案口供 再有警員捲入妨礙司法公正的指控，警方前日下午拘捕一名32歲男子，涉嫌妨礙司法公正。被捕男子為一名警務人員，現正被扣留調查，被捕男警將被停職。消息指被捕人隸屬深水埗警區刑事部。據了解，有人投訴部分案件的文件有可疑，警隊內部接手跟進調查。翻查紀錄發現，被捕男警涉嫌偽造曾處理案件報案人不追究的「假口供」，不排除有人為減少工作量而更改口供紙內容，主要牽涉盜竊、詐騙等至少9宗案件，調查仍在進行中。

事實上，在去年一宗案件中，警隊派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作，安排假掃蕩非法賭場，最終3名警員因假冚賭妨礙司法公正罪成。同年，一名警員與「鳳樓」經營者串通，按照「通風報信」協議在警方的掃蕩行動中安排妓女被拘捕，該名警員因妨礙司法公正，被判囚12個月。

今年首4個月 11警被捕 警員犯案屢見不鮮，保安局數字顯示，今年1月至4月期間，共有11名正規警務人員被捕，而2022、2021、2020及2019年全年則有各42、37、45及24名人員被捕。

警方聲稱，警隊作為一支專業的紀律部隊，公眾對其警務人員的操守和紀律有很高的期望。警隊有嚴謹的紀律及制度處理人員的操守和行為。警隊管理層一直對所有違法違紀的個案堅決採取零容忍態度，並要求監管人員嚴格履行督導責任，加強市民對警隊的信心與信任。

警隊於2020年5月成立了「誠信審核行動小組」，令誠信管理工作在執行上更具針對性。行動小組的工作目標包括：主動調查人員涉嫌嚴重違規違紀、甚至違法的行為；及早辨識有潛在風險的工作流程，加以改善；以及加強對人員行為操守的監察及監管制度。

行動小組成立至今已主動審視涉及警隊成員涉嫌違規違紀的個案。除了作出「督導責任調查」外，小組亦不斷檢視現行警務工作流程，優化相關程序。行動小組亦負責執行多項誠信管理措施，包括「自願驗毒計劃」、「個人財政狀況篩查」及「個人財政狀況聲明」以深化誠信管理文化及預防不當行為。