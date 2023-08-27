中環灣仔海濱共享單車徑 擬延長試驗半年

【本報訊】政府近年致力推動海濱共享空間，並在港島北岸海濱地區發展行人和單車使用者共融的共享徑。於中環至灣仔海濱推行的行人單車共融通道試驗計劃自去年8月29日開始，為期一年，至今即將結束，約有九成受訪者支持現有共享徑安排。不過，土木工程拓展署指因應去年疫情令計劃難收集完整數據，故向區議會建議再延長共融通道試驗計劃安排半年，至明年2月28日。

九成受訪者支持現行安排 土拓署去年8月起在中環10號碼頭至香港會議展覽中心西面一段長約一公里的海濱長廊劃為共享徑，展開為期12個月的試驗計劃，並收集公眾對共享徑的意見。而截至今年7月31日，共享徑已錄得超過2.4萬使用駕次及收集了逾1,900份問卷，當中包括約1,300名行人及約600名單車使用者。而在已收集的問卷中，有約九成受訪者支持現有共享徑的安排及支持在港島北設立更多共享徑。

署方指出，是次計劃原定於今年8月28日完結，但去年試驗計劃開始的首6個月，大部分時間正在實行防疫及社交距離措施，土拓署建議延長共享徑試驗計劃半年，以收集一整年在防疫措施解除後的數據，更準確反映共享徑的運作情況。於延長試驗計劃期間，土拓署除了維持免費給市民借用單車的措施外，亦會測試不同智能單車裝置，如虛擬圍欄和實時單車定位等。