北京中關村科創學院建設工作 中大參與推進 助設香港分院

【本報訊】香港中文大學昨日宣布，將與北京共同推進國家（中關村）火炬科創學院建設工作，以及協助建立香港分院。中大校長段崇智表示，透過國家火炬學院於香港建設分院，未來將共同為北京和香港培養創科人才做貢獻。

段崇智：為國家培養人才貢獻 中大校長段崇智及高層領導團隊再次受邀出席訪問北京，期間參與了領導巡館、國家（中關村）火炬科創學院落成儀式，以及首屆高水平人才高地建設論壇並參加相關活動。段崇智透露，中大在北京市人才局的指導與支持下，已於今年6月在北京正式成立香港中文大學北京中心，凝聚創業創新力量，在北京共建中大創新創業生態。

此外，段崇智亦出席了首屆高水平人才高地建設論壇，並作主題發言，分享了中大在教學、人才、科研及創新等多方面的努力。

他表示，作為國內、大灣區以及香港高等教育的重要一員，中大不斷以創新的方式，不斷思考如何融入國家發展大局，服務社會需求，務求發揮大學所長，為國家的科技自立自強、人才自主培養做出貢獻。