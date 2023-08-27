水產品遭華封殺 日擬加強支援業界
【本報綜合報道】日本開始排放福島核污水後，中國上周四同日宣布全面禁止日本水產品進口。日本去年對華水產品出口額約1,600億日圓（約85.7億港元），若中方暫停進口措施長期化，日本水產業界人士將受嚴重影響，岸田文雄政府上周五（25日）開始討論支援業界措施。
影響逾700間企業
日本財務相鈴木俊一上周五表示，中國的禁令對水產出口業界影響很大，要認真考慮如何支援他們，具體方案交由農林水產省和經濟產業省負責。數據顯示，中國的禁令影響直接或間接對華出口的727間食品相關企業，其中164間的主要業務是水產加工和銷售等水產品業務，涉及種類廣泛，包括乾海參和元貝等。這些企業的對華出口銷售額平均佔整體的55.9%，食品相關企業對中國依賴度高，有必要確保日本本土市場或替代出口目的地。
外媒報道指，日本水產品銷情遭受巨大打擊，東京豐洲市場的吞拿魚價格在短短一日內暴跌24%，有水產品公司更指陷入結業及裁員困局。
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