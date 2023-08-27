水產品遭華封殺 日擬加強支援業界

影響逾700間企業

日本財務相鈴木俊一上周五表示，中國的禁令對水產出口業界影響很大，要認真考慮如何支援他們，具體方案交由農林水產省和經濟產業省負責。數據顯示，中國的禁令影響直接或間接對華出口的727間食品相關企業，其中164間的主要業務是水產加工和銷售等水產品業務，涉及種類廣泛，包括乾海參和元貝等。這些企業的對華出口銷售額平均佔整體的55.9%，食品相關企業對中國依賴度高，有必要確保日本本土市場或替代出口目的地。