檢驗日海產雖合格 擴大管制不應抹殺

10都縣以外食品持續抽驗 日本排放福島第一核電站核污水，港府上周四（24日）凌晨起禁止來自日本福島沿岸及鄰近共10個都縣水產品進口。環境及生態局局長謝展寰昨稱，若日本其他地方進口本港食物的輻射量超標，當局或將擴大管制。食物安全專員指會嚴格把關從海、空入口本港的日本食物，所有水產無論來自哪個縣份都會全檢，其他食品則會抽檢，至今所有結果合格。

謝展寰在電台節目表示，核污水存在風險，當局在確保市民健康的大前提下，香港與日本貿易關係已非最重要考慮，批評日本當局未有就有關情況進行解說。世界上無長期排放核污水的先例，現時不只是日方的淨化及排水系統是否符合標準，而是擔心長遠對環境和食物安全能否更好保障。本港有意欲了解情況，惟需視乎與日方的討論有無進展，若本港能夠參與其中，相信可提高信心。

問及本港為何未有跟隨國家全面禁止日本水產進口，謝展寰稱，日本福島排放核污水後，附近地方輻射數據是本港調整措施的參考數據之一。禁令下日本10個都縣以外的水產入口，需要通過檢測，符合國際輻射安全標準，方能入口本港。若日本其他地方進口本港食物的輻射量超標，當局或將擴大管制，但目前機會不大。

他又提到，日本東京電力公司今年5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋體內輻射超標，輻射元素銫的含量達到每千克1.8萬貝可，超過日本食品衞生法所規定標準180倍，令人對日方在處理排放核污水環節是否出問題感到懷疑。

勿因唔執輸盲搶鹽 食物安全專員黃宏指，會全檢所有水產，包括檢測輻射含量，其他食品則會抽檢，目前輻射檢測的時間和以往相若。謝展寰補充，檢測時間約3小時，除禁止的日本10個都縣水產品入口外，亦會檢測日本其他地方的進口水產，以符合聯合國食物法典委員會標準，包括輻射水平的標準，強調所有市面上售賣的日本食物都是安全，市民可以放心食用。

對於有市民搶購食鹽，黃宏表示，根據世衞標準，一個普通成年人每日食鹽吸入量不超過5克，即大約一茶匙，過量進食對身體不好，包括增加患上高血壓和中風的機會，呼籲市民不需要買過多的食鹽。謝展寰續說，市民可能看到內地、澳門和南韓有人搶鹽，心理影響下才「唔好執輸」跟隨，他強調食鹽無助減少體內輻射，本港食鹽供應量亦充足，毋須擔心。

謝展寰 黃 宏 當局亦會檢測其他日本進口食品。