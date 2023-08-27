醫健：伶牙俐齒：牙齒中不能承受之酸

隨着我們的生活及飲食習慣改變，牙齒酸蝕在已發展國家頗為常見。因此，牙齒酸蝕可算是一種都市病。究竟我們有沒有自由去選擇牙齒的命運，還是只能被周遭的環境控制呢？

在牙齒結構中，琺瑯質和象牙質的主要成分是礦物質。當牙齒的表面接觸到酸性物質，礦物質會開始流失，造成牙齒酸蝕。和蛀牙不同的是，在牙齒酸蝕中，分解牙齒礦物質的酸性物質不是來自細菌，而是來自身體內部或是受到外來的酸性物質引致。

經常嘔吐或胃酸倒流會令身體內部的胃酸殘留在口腔，嘔吐物的酸鹼度是pH2左右，琺瑯質作為身體裏面最堅硬的組織，在身體裏面最酸的胃酸面前，都會節節敗退。至於外來的酸性物質，經常吃喝高酸性的食物或飲品例如話梅、酸蕎頭、果汁、補充體力飲品、汽水、紅酒、白酒等，這些食物及飲品的酸鹼度介乎pH2至4左右，長期食用會令牙齒表層的琺瑯質被酸蝕。

牙齒酸蝕的初期，通常沒有明顯病徵。隨着病情推進，病人牙齒表面的琺瑯質及象牙質流失，病人可能開始發現牙齒變黃、對冷熱敏感、牙齒表面變得脆弱、容易崩裂，甚至疼痛。

預防勝治療 減酸性飲食 如病情比較輕微，牙科醫生可以用高濃度的氟化物塗在牙齒表面，亦會建議病人使用防敏感牙膏，希望能紓緩牙齒敏感的症狀以及保護牙齒。若病情嚴重，牙科醫生可能需要為全口酸蝕的牙齒鑲製牙套以覆蓋及保護牙齒，治療費用亦會變得相當昂貴。

最治本的方法當然是預防。處理身體毛病，改善飲食習慣，減少牙齒接觸酸性物質的機會，例如避免頻密地吃喝高酸性的食物和飲料、使用飲管以減少酸性飲品與牙齒的接觸。

外在環境固然具挑戰性，但我們絕對有自由選擇去避免牙齒受到酸蝕的威脅。

牙科醫生韓琦