跨境器官移植 推進互助機制

【本報訊】醫務衞生局昨與國家衞生健康委員會醫療應急司司長郭燕紅率領的代表團舉行會議，就與內地器官移植領域合作開展交流和討論，為後續深化合作建立良好基礎。當局表示，香港與內地在去年12月歷史性地成功進行第一例跨境器官捐贈，拯救了一名4個月大女嬰的生命，當局正與內地探討開展器官捐贈與移植領域的全方位合作，包括繼續推進管理溝通、學術交流及器官移植互助機制等方面的深入合作。

在會議上，郭燕紅介紹了內地器官捐贈與移植情況。近年來內地建立並完善器官捐贈與移植體系，取得積極成效，建立了器官捐贈、獲取與分配、移植臨床服務、質量控制、監管五大工作體系，形成了科學公正、保障公平、遵循倫理、符合中國國情和文化的人體器官捐贈與移植工作格局。

提升技術能力培訓 內地器官捐贈與移植工作發展迅速，器官捐贈與移植數量穩居世界第二，器官移植技術水平躋身國際前列。下一步將推進兩地器官移植領域的管理交流、移植技術能力提升培訓，並從制度建設、器官移植政策完善入手提供恒常協作的支撐和保障。

郭燕紅率領的代表團前日抵港進行為期4天的訪問活動。訪港期間，代表團到訪香港兒童醫院和瑪麗醫院，了解香港器官捐贈安排及移植服務。此外，代表團亦會出席現正舉行的第18屆亞洲移植學會學術會議。