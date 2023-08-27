疫後復常 9‧1首個開學日 機構憂學童不適應全面復課

【本報訊】本周五（9月1日）是開學日，香港小童群益會總幹事劉翀表示，非常關注開學後學童的適應情況，因為過去3年疫情間，學生的上學日程變化很大，或有學生不適應全面復課，譬如擔心中招等。此外，機構亦將趁暑假期間舉辦各種戶外活動，期望可增強學童體能。

調查：普遍運動量不足 劉翀昨日在電台節目表示，臨近開學，非常關注學童的適應情況，因疫情關係，學童的社交技巧及體能在過去3年大受影響，加上機構早前進行的調查亦發現學童運動量普遍不足，認為情況值得關注，故機構將趁暑假期間舉辦各種戶外活動，期望可增強學童體能。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，市民受疫情所限，留家時間增多，當中隱藏了很多高風險的虐兒個案，數字顯示，過往每年平均有約數百宗虐兒個案，在疫情期間增至逾1,000宗。他指，虐兒情況較大機會發生在基層家庭或有特殊教育需要的家庭，除了透過學校及社福界盡早發現有問題家庭，亦要從源頭預防，鼓勵家長多參加正向的親子課程，提供支援。