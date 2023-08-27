甲型流感個案增 專家：學童宜打預防針

倘同時染新冠 病情恐加重 本港踏入夏季流感季節，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強昨日表示，過去一個月甲型流感個案顯著增加，過去數月更有4名感染流感的兒童死亡，另有部分患者出現敗血病、壞死性腦炎等嚴重併發症，他們均未打流感疫苗，他呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，同時不應因為新冠疫情解封而掉以輕心。

葉柏強昨日出席電台節目時表示，本港過去因應新冠疫情影響，導致近幾年均沒有大型流感爆發，但由今年7月起，甲型流感個案明顯增加，若同時染上新冠病毒和流感，其病情會大大加重，但因近期疫情放緩和社交防疫措施已解禁，導致不少市民掉以輕心，對流感和其他傳染病的預防鬆懈。

建立良好衞生習慣 他又指出，近期絕大部分感染流感而變成重症的患者，均沒有接種流感疫苗，他呼籲市民盡快接種疫苗。他又提到，2022/23年季度注射預防流感疫苗將於本月底結束，下一年度的流感疫苗接種計劃將於9月底開始，最近不少學校舉辦健康講座，希望能夠加強與家長溝通，並讓學童建立良好的衞生健康習慣，但在未有新疫苗前的空窗期內，兒童仍應接種現有疫苗。

人多擠迫宜戴口罩 對於即將開學，葉指現時已有很多幼稚園開學，學校及家長應加緊預防流感，例如學童發燒不要上學，應留在家中休息、戴上口罩；家長和學校需要教育學童保持良好的個人衞生習慣；學童若身體不適但要外出、或是到人多擠迫的地方，他鼓勵學童仍可佩戴口罩。

至於新冠疫情方面，葉柏強指出，近期有不少新增個案，當中有感染新冠病毒的兒童入院後，曾出現嘶吼症、氣管收縮或氣促等，但透過治療已經復原。葉又指，現時新冠病毒的殺傷力較前一兩年低，相信跟患者已打足3針有關，形成免疫屏障，令疫情受控，故新冠病毒的殺傷力已大大減弱。他又稱，目前接收大部分病情較嚴重的患者，均屬未有接種新冠疫苗，故呼籲尚未接種人士仍應盡快接種疫苗。