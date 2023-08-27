壓力大居住擠迫 夫妻性生活趨減

【本報訊】本港人口生育率持續減少，政府雖然提出多項政策鼓勵生育，但無補於事。家計會發布每5年一次的「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」結果顯示，家庭子女數目持續減少，於2022年沒有子女的女性比率，較5年前增加逾倍至43.2%。而受訪夫婦每月平均做愛3.1次，較10年前的4.3次更低，而影響性生活的主要原因是工作壓力大。

僅半數男女 滿意性生活 研究顯示，夫婦在2012年和2017年每月平均做愛次數，分別為4.3次和3.7次，然而，2022年受訪的1,052對夫婦的做愛次數為3.1次，可見夫婦的性生活頻率愈來愈少。對性生活感到滿意或很滿意的夫婦，由2017年的約七成，大幅減少至2022年的半數；而感到不滿意或很不滿意的夫婦，由約2%增加至約11%。

夫婦做愛頻率亦不斷減少，當中有19.4%的女性和男性在過去一個月內沒有性生活，有33.5%女受訪者和33.2%男受訪者只發生一至兩次性行為。27%女性和29.1%男性表示，做愛減少的主要原因是職業壓力，其次是與小孩共處一室，女男分別達26%和25.5%。此外，生活空間擠迫，女男各佔22.7%和21.7%，這些原因都導致夫婦的性生活不美滿。