人口問題只怪婦女 反構無形枷鎖

【本報訊】香港好聯盟昨日舉辦人口政策與香港未來發展論壇，民政及青年事務局局長麥美娟致詞時表示，人口問題不能簡單定義為「婦女問題」，需要社會各界一起去做；而「婦女自強基金」申請反應熱烈，正計劃推出下一期。勞工及福利局局長孫玉菡則提出「社區客廳」概念，希望減少劏房戶留在屋內的時間，並讓不同家庭的婦女兒童彼此照顧。

婦女自強基金 收160份申請 麥美娟說，對於婦女為何選擇不生育，社會上多有討論；她認為與女性個人選擇、生活模式，以及經濟情況等多種因素有關，不能以「婦女問題」簡單定義，做法反而會給她們戴上「無形枷鎖」。她指生育率問題需社會各界一起去做，而政府亦十分重視婦女工作，包括將今年「婦女自強基金」增加5倍至2,000萬元、增加粵港澳大灣區交流計劃，鼓勵婦女「行出香港、擴寬視野」等。基金至今收到160份申請，金額超過5,000萬元，當局正研究盡快推出下一輪。

另一方面，孫玉菡則提及香港老齡化為全國領先，現時每5個市民中，便有一人是65歲以上，對社會福利造成很大壓力，亦影響勞動市場，輸入外勞有現實意義。他認為，社區服務仍有空間可以做好，例如託兒服務，令婦女有更多機會「走出去」；而「社區客廳」概念，減少居民留房時間，讓不同家庭的婦女和兒童，可在社區客廳中彼此連結照顧。