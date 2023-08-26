冰鑑春秋：民進黨媚日 那在野呢

日本在美國與西方的默許下，罔顧全人類子孫福祉，悍然排放福島核污水，作為小弟的民進黨不僅不吭聲，還為日本百般辯護，完全忘記自己是所謂的反核政黨，那麼在野的國民黨又有甚麼作為呢？

當兩年前日本傳出要排放核污水的消息時，還可看到國民黨團要求政府表達嚴正立場，對日本抗議；民進黨當然反唇相譏，將不是反核污水而是反日這頂帽子扣在國民黨頭上，還認為國民黨支持建核四卻反對日本排放核污水根本雙標！但這顯然是偷換概念，因為支持建核四又不是支持輻射外洩，日本卻是要將明顯有輻射殘留疑慮的核污水直接排到大海，完全就是兩回事。兩黨一陣攻防後，由於民進黨掌握立法院多數，最後不了了之。

這次日本真的排放，民進黨自然置若罔聞，而國民黨僅看到黨內醫委會要政府作「最壞打算」，台中市國民黨團批評民進黨「遇到日本就腳軟」，還有零星幾位立委黨員抗議外，最應表達態度的黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜，竟都沒有積極作為，和蔡英文一樣顧左右而言他。

或許朱、侯是考量到大選在即，不願過分得罪日本與背後的美國，被與反美反日畫上等號，故只好模糊處理；卻忘了對民眾來說，若在關鍵時刻國民黨一樣不敢站出來維護台灣的權益，那跟民進黨的差別到底在哪裏？而無法彰顯自己與執政黨不同價值的在野黨，又要如何爭取選民的支持呢？

悲哀的是，不僅國民黨如此，柯文哲也喊出「相信日本沒問題，應該公開數據釋疑就好」。這種假質疑的方式，連郭台銘都只用「這是科學問題，要由專家判斷」混過去。當朝野都開了綠燈，台灣人民的權益自然也就無人關心了。