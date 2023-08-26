橫眉冷看：日本政府愈趨糊塗

日本一意孤行，開始將積存多年的核污水傾倒入海，此舉猶如將全人類的健康與命運押在賭枱上，且看二、三十年後，是開大抑或開小。要處理這類核污水，並非只有一種方法，排入大海只是貪圖方便與成本低，更理想的做法，應是將廢水轉化為水蒸氣，再散發在大氣之中，但據說採用後者方案，成本將增加10倍，日本怕是為了省錢，才不惜冒險。

將核污水傾倒入海，整個過程須持續30年，這種處理方式，在世界歷史上前所未有，最終會造成甚麼後果，任誰也說不準，既是如此，就必須慎之又慎。

在新冠疫情期間，英國製造的阿斯利康疫苗，原則上已通過安全測試，但為甚麼在2021年，當整批阿斯利康送到日本之後，東京政府會決定放棄不用，改而轉贈出去？那是因為阿斯利康疫苗雖符合國際衞生組織基本的安全標準，但是相對之下，還有更佳、更安全的產品可供選擇，日本政府為了保障國民健康，故決定改用其他地區出品的疫苗。日本當日的決策並不奇怪，香港、澳門和新加坡也是採取同樣做法，畢竟人民的健康，永遠應該放在第一位。

小日本昔日處理疫苗問題頗英明，但今日面對核污水問題，卻變得十分糊塗，看來該國的政府，確是一蟹不如一蟹。然而事已至此，日本的決定恐怕亦再難改變，如今退而求其次，只能廣邀世界各地專家，長期在當地進行監察，希望盡最大努力，確保傾倒核污水過程的安全性。

悠悠30年的歲月，百密當中亦容易有疏失，單靠東京電力公司自行操作、自行打點，實在難以讓人有十足信心。國際的監察團隊，應該盡快建立起來。