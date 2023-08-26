龍吟虎嘯：民進黨勝選似已釘釘

距離台灣明年1月「大選」還有4個多月，但台灣選情卻顯示，民進黨賴清德的支持度一直大幅領先，奪得「大位」似乎已經「板上釘釘」。都說政治變化一天都嫌長，但是今次台灣大選的政治變化，4個多月都不嫌長，這是咋回事呢？

今次台灣大選前的「九合一選舉」（去年11月舉行），民進黨大敗，國民黨、藍營氣勢如虹，輿論都說民進黨大選必敗無疑。然而今年5月開始，非綠的國民黨、民眾黨、富商郭台銘等就內鬥起來，侯友宜、柯文哲、郭台銘縱橫捭闔，跨黨互動，都想成為非綠陣營爭大位的「首選」、「共主」。

台灣選戰，歷來說複雜複雜，說簡單簡單。綠營鐵票約四成，非綠大雜燴約五成，非綠內部無一路人馬、一位好漢可以單獨打敗綠營；非綠陣營中，國民黨最多只得三成多選票，要靠爭取友軍友黨支持才能獲勝。國民黨內部若亂來，三成多選票就會再分化，這個時候的民進黨、綠營，躺着都能贏。時下的國民黨、綠營，就是這種狀況。從2016年至今，台灣民進黨已經執政兩屆，按照「規律」，不論是民進黨還是國民黨，都不大可能連幹三屆，但今次可能出意外，打破常規。真如此，那就意味着國民黨要壽終正寢也。

這是後話，人們更關心的是在當今形勢下，一旦賴清德爭得大位，民進黨繼續執政，「倚美謀獨」的政治勢力繼續佔了上風，兩岸局勢將會怎樣？大陸對台工作方針將會怎樣？對「和統」、「武統」有何影響？美國會怎樣擺弄台灣這枚棋子？這對大陸將是嚴峻考驗，中南海「計將安出」？

這些年來，大陸一直強調解決台灣問題是中國內政，實現祖國統一、用甚麼方法實現統一、甚麼時候完成統一，主動權掌握在大陸手裏。話雖這樣說，但絕不意味着統一的時間可以無限期拖下去。2024年台灣不論誰上台，大陸只有端出統一時間表才能彰顯主動權。