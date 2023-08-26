坦言集：金磚擴容

金磚4國或5國的出現，標誌着發展中國家的成功大國崛起，證明歐美的白種人國家以外，其他各個種族、文化構成的國家，都有能力打破二、三百年歐美帝國主義、殖民主義的欺壓束縛，走上發展之路。中國的例子更可超越歐美，給世界示範走自己發展的道路，不需要歐美的現代化，仍然可以成就出驕人的社會經濟發展成果。

中國與其他金磚國家的發展，都是可以為其他發展中國家學習，學習中依據各自的國情創出新的發展戰略與模式，更全面地否定了帶有濃烈殖民主義色彩的所謂現代化模式，擺脫了歐美強加的意識形態的桎梏。金磚國家的意義便不僅是個別國家的成就，而是世界發展從實證到思想的根本轉變，開啟歷史新時代。

今次南非金磚國家領導人峰會，更進一步地擴容，將增添新的成員：阿根廷、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞共6國。據說要求加入、遞交申請的多達三、四十國，顯然今次擴容只是開始，今後還會有新增成員的安排。

這6國與原來的5國，都是發展中國家在近年發展突出的表表者，涵蓋全球各洲，但以亞洲為主，反映歷史以來全球發展的亞洲重心，人口、經濟規模、土地和歷史經驗都是各洲之冠，因而金磚新舊各國也便是以亞洲為主，中國、印度、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋，可能還可加上正在脫歐入亞的俄羅斯，以及與中東阿拉伯國家關係密切的埃及。撇除中印俄三大國，新增成員集中於西亞、中東和北非，屬歷史上橫跨亞歐非三大洲的帝國之地。它們的崛起和獲邀加入金磚國家組織，代表着它們本身的急速發展，也凸顯這個歷史區域在久經戰火之後，正在翻身復興。它們靠的不僅只是能源，還有龐大年輕的勞動人口，歷史淵源長遠的科技文化文明，匯集三大洲的精英交流。

在蘇聯瓦解、東歐開放的大歷史轉變後，西亞、中東的開放發展與復興，可能是另一巨大的歷史轉變，它的意義未必低於中國與印度的復興。這區域的國家都是以回教和波斯文明為主，其中的種族實際上千百年來是同種同文，歷史上構成帝國的基礎，當代也可以成為類似歐盟、東盟的地區整合。

金磚國家組織的擴大，論力量足以與歐美西方的G7抗衡，但實際的意義是歐美衰落，新大國聯手替代。