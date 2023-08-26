政情：黃國話政府有責任 推跑贏通脹積金產品

黃國

一提起強積金嘅回報表現，好多打工仔都搖頭嘆息。議員黃國尋日出席一個電視節目，指政府有需要以及有責任，盡早推動強積金保證回報高於通脹嘅產品落地，否則就難以實現協助工作人口儲蓄，應付退休生活基本需要嘅強積金政策目標。

黃國引述數據，指單計8月頭3周，強積金投資虧損已達5.31%，等於469萬名強積金成員每人虧損約1.14萬元！佢話強積金係打工仔退休嘅保障，唔係一句「投資梗係有賺有蝕」就可以帶過。畢竟強制性公積金並非一般嘅投資，而係屬於強制儲蓄退休計劃，政府有責任確保強積金供款唔會蝕本或被通脹蠶食。佢話政府對企業照顧有加，譬如兩電利潤管制協議容許年賺8％，打工仔盼強積金回報跑贏通脹，要求唔算過分。

倡設基建債券 分享發展成果 佢又提到現時超過1,000萬個強積金帳戶中，約25%即280多萬個帳戶選擇俗稱「懶人基金」嘅預設投資策略，當中約90萬個帳戶擁有人係29歲或以下，反映年輕一族唔一定追求高風險高回報，而係希望保本增值，因此佢主張增設保證回報率達「通脹+1%」嘅強積金產品。黃國話曾建議推出基建債券強積金，保證有高於通脹嘅回報，基建投資可獲穩定且低成本資金，打工仔又可揀安全同有穩健回報嘅強積金產品，分享發展成果，兩全其美。