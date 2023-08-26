政情：43圍餞別宴墟冚 民政專員闖禍 急耍冧

鐵打嘅衙門，流水嘅官，崗位時有調動乃官場常態。前日九龍灣某酒樓舉辦「歡賀黃智華赴京深造」聯歡晚會，以餞別快將離任嘅黃大仙民政事務專員黃智華。結果筵開43席、出席賓客逾500人嘅鋪張場面，惹來日後民政專員儼如「土皇帝」嘅非議，雖然民政及青年事務局局長麥美娟為下屬「解畫」，話估唔到專員受歡迎程度係「咁緊要」，但最終黃智華都選擇「跪低」，為出席餞別宴所引起嘅觀感問題而致歉。

黃智華因9月3日起，與其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年，期間將修讀公務員事務局與北京大學合辦嘅高級公務員公共管理碩士課程並擔任班長，因此於9月1日卸下黃大仙民政事務專員職務。

有建制派斥土皇帝 據消息指，前日餞別宴嘅場地放置「Q版」黃智華嘅人形紙板，供來賓合照。大會又派發印有黃智華感言嘅「場刊」，當中提到「一日黃大仙人，一世黃大仙人」；每位出席賓客亦會獲得一本，印上「歡賀黃智華赴京深造」字眼嘅筆記簿連筆套裝。而鋪上紅枱布嘅長枱「主家席」，至少坐近30人，在座者包括幾位前任及現任立法會議員、廠商會前會長，以及多名黃大仙區三會會員。

除此之外，黃大仙區中學校長會、黃大仙區學校聯絡委員會、黃大仙區小學校長會，合共有42名校長出席，有建制人士認為難以理解，「關係好還關係好，連校長都要去，以後民政專員咪成個土皇帝咁？」亦有人形容今次做法係「過晒火」、「離晒譜」，關注邊個係「金主」。

餞別宴嘅「盛況」好快就曝光。作為黃智華嘅「上司」，麥美娟尋日應付傳媒追問，話自己做過廿多年區議員，「地區人」離職時籌辦歡送活動時有發生，只係過去幾年礙於疫情而停止，跟住又話估唔到專員受歡迎程度係「咁緊要」，當專員升學消息傳出後，麥美娟收到地區人士評價話「佢做得好好，唔捨得佢走」，相信歡送儀式反映專員工作得到地區人士認同，不過麥美娟指專員同政府團隊，為地區服務乃職責所在，若要表達支持，一封信、一句鼓勵說話已足夠，大家「唔使咁客氣」，亦唔使咁破費，又話唔好搞到咁大陣仗，強調專員會按公務員守則進行申報。至於邊個填補黃大仙民政事務專員空缺，麥美娟話已經有人選，適時會交代。

其後，民政事務總署社交網站上載黃智華署名嘅貼文，話非常感激大家為佢餞行，盛情美意令佢受寵若驚，指大家嘅祝福都已經收到！而餞別晚宴引來朋友嘅關注，尤其係觀感上嘅問題，對此表達歉意。對於即將離開民政事務專員行列，佢希望大家繼續支持黃大仙民政事務處嘅工作。

黃智華