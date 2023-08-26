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西環貨車遇查 揭司機酒駕

酒駕男於西區城西道被截查。 酒駕男於西區城西道被截查。
酒駕男於西區城西道被截查。
【本報訊】港島區執法人員，於昨日凌晨零時許，在西區城西道及西祥街北交界設置路障打擊交通違例事項。期間，人員發現一輛輕型貨車形迹可疑，遂截停貨車調查，同時發現司機身有酒氣。
人員經初步調查後，該名姓吳（53歲）司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，他已被帶走扣留調查。
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