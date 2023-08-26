無視停車線照衝 的士捱撞釀3傷

港九新界發生3宗車禍，司機及乘客共7人受傷全須送院。昨日凌晨時分，天后一輛空載的士沿路行駛，至電氣道交界遭一輛載客的士攔腰猛撞，兩的哥及一乘客受傷，初步不排除有車輛在停車線前未有停車衝出肇禍。約4小時後，天水圍一輛私家車駛至迎廈尾路交界失控撞柱，惟司機事後失去蹤影，人員正聯絡司機助查。另前晚，一輛七人車沿觀塘繞道行駛期間與一輛房車碰撞，房車司機及3名乘客受傷送院，初步疑因其中一車爆胎減速釀成意外。

昨日凌晨3時許，一輛空載的士沿天后清風街往維多利亞公園方向行駛，當駛至與電氣道交界十字路口，被另一輛沿電氣道西行之載客的士攔腰猛撞右邊車身。因撞擊力猛烈，空載的士被撞至撼撞清風街行車天橋橋躉，車頂及車門嚴重損毀，擋風玻璃碎裂；載客的士則車頭損毀，泵把甩脫且洩漏偈油。兩名分別姓莊（35歲）及姓殷（56歲）的哥、以及一名姓黃（37歲）男乘客受傷，他們均清醒送院救治。執法人員經初步調查後，不排除空載的士由清風街駛出時，懷疑於停車線前沒有停車肇禍。

自炒撼鐵柱司機蹤杳 此外，昨日清晨7時許，一輛私家車沿天水圍屏廈路行駛，當駛至迎廈尾路交界，突然失控撞向路旁鐵柱，途人睹狀恐防司機受傷被困，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，發現私家車車頭毀爛不堪，車廂安全氣袋彈出，惟不見司機蹤影，懷疑對方肇事後離開現場。人員聯絡車輛登記車主了解，以便追尋司機。

觀塘繞道兩車撞四人傷 另外，前晚10時許一輛掛有中港車牌七人車沿觀塘繞道東行，在駛至近啟德兒童醫院對開，司機懷疑收掣不及，七人車與一輛房車碰撞。意外中，七人車左車身擱在天橋壆邊，尾轆被撞至變形，房車左車頭撞向七人車右車身。房車姓胡（38歲）男司機和車上3名男乘客（24至33歲）同告受傷，4人均清醒送院救治。執法人員經初步調查後，不排除其中一車因爆胎減速導致意外。