涉偷拍刑恐女友 男EO共控5罪

【本報訊】一名男政府行政主任（EO）被指先後3次在酒店內偷拍時任女友私密片段，之後兩人感情疑有變，他涉嫌刑恐女方，並上載私密影像到互聯網。涉案行政主任被控3項窺淫、刑事恐嚇及未經同意下發布私密影像共5罪，他否認控罪，案件昨在粉嶺裁判法院開審，辯方爭議女事主提供的影像可否呈堂。

3窺淫罪事發於3間酒店 29歲被告陳梓文，現被控5罪，當中3項窺淫罪指他於2022年5月2日、6月13日及6月25日，分別在尖沙咀憙酒店、宜必思香港中上環酒店及中環迷你酒店暗中拍攝X，而X身於令人對保存私隱有合理期望，及預期可能會裸露、露出私密部位的情況，而被告不理會X是否有合理的隱私，或X是否同意被拍攝。

就刑事恐嚇罪，控罪指被告於2022年9月15日至16日在香港威脅X會使她名譽受損害，意圖使X受驚。「未經同意下發布私密影像」罪則指他於10月9日，在港發布X的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布及被告不理會X是否同意發布。案件編號：FLCC 85/2023