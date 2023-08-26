荃灣鐵皮屋起火 村民疏散
【本報訊】前晚深夜11時許，荃灣光板田村一間鐵皮屋突然起火冒煙，多名村民見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，開動兩條喉及出動兩隊煙帽隊灌救，約近一小時後將火勢救熄，火警中無人受傷，約10名村民自行疏散至安全地方暫避。火場面積約10米乘10米，消防經初步調查後，相信起火原因沒有可疑，惟火警詳細起因則有待調查。
六旬漢一度撲熄卻復燃
一名聲稱居於起火鐵皮屋旁邊一間村屋的六旬漢表示，起火鐵皮屋是其胞弟開設的工場，並沒有人留宿，他指事發時近門口處首先起火，他取來水喉協助救火，期間火勢一度被撲熄，惟消防趕至前又死灰復燃。至於被問到工場用作哪種行業，他向記者稱：「言多必失，你得罪嗰班人，唔死都難！」記者欲再追問詳情時，他則婉拒作答，似有難言之隱。
另在火警發生時，消防一度發出特別通知，呼籲居於附近的市民，如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，要關閉門窗及保持鎮定。另外，火警期間荃錦公路來回方向近光板田村全線一度封閉。
人人做記者
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