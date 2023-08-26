荃灣鐵皮屋起火 村民疏散

六旬漢一度撲熄卻復燃

一名聲稱居於起火鐵皮屋旁邊一間村屋的六旬漢表示，起火鐵皮屋是其胞弟開設的工場，並沒有人留宿，他指事發時近門口處首先起火，他取來水喉協助救火，期間火勢一度被撲熄，惟消防趕至前又死灰復燃。至於被問到工場用作哪種行業，他向記者稱：「言多必失，你得罪嗰班人，唔死都難！」記者欲再追問詳情時，他則婉拒作答，似有難言之隱。