非禮女童罪成 六旬漢還押期中風喪命

官：若判刑須監禁30個月 六旬的士司機涉於2018年，藉與同居女友的6歲女兒「玩唧遊戲」，隔着內褲撫摸其下體。直至兩年後該漢又再以同樣手法非禮女童，事主最終將事件告知生父等，該漢其後被捕。該漢早前否認兩項非禮罪，經審訊後被區院法官姚勳智裁定兩罪罪成，原定昨日判刑，惟被告在還押期間疑因中風於本月8日不治。法官經開庭後同意現時已毋須判刑，並把案件押後至被告的死亡證發出。不過，法官表明，案中被告與事主年紀相距甚遠，事主就事件有長期影響，如須判刑會判囚30個月。

任職的士司機的64歲被告代號N.W.C.D.，被控兩項非禮罪。控罪指他於2018年夏天某日，在土瓜灣一單位非禮6歲女童Ｘ。他另被控於或約於2020年10月26日，在尖沙咀的一單位非禮8歲的Ｘ。法官昨於庭上指，控方可待死亡證發出後，再決定是否要申請注銷本案的控罪書，屆時法庭會再決定是否須宣告涉案控罪並無法律效力。

「玩唧遊戲」趁機摸下體 據現年11歲的Ｘ早前於錄影會面指，案發時她與被告及母親等同住，並於6歲時曾遭被告以「玩唧遊戲」為由，隔着衣物觸摸到其下體，Ｘ亦因此大哭。Ｘ又稱最後一次遭侵犯時她為8歲的重陽節，被告又提出玩「唧」，並在「唧」Ｘ時隔着內褲摸到Ｘ「去小便位置」，Ｘ哭泣並出手「係咁打」被告，弟弟亦協助她打被告。她稱當日在家的母親有見到他們「玩唧」但只稱「唔好玩停一陣間」。Ｘ又稱兩次事件之間被告亦曾以同樣手法多次非禮她，但已忘記詳情。

法官早前裁決指，接納事主的證供認為並非虛構，且能說出事發經過。雖然辯方暗指是Ｘ的生父繼母教唆她誣告被告，但法官指最終是校方報警，如要誣告被告，生父等大可自行報警，毋須如此迂迴。相反，法官拒絕接納被告與作為辯方證人的事主生母的證供，認為證供矛盾且有夾口供之嫌，在考慮所有證供後裁定被告兩罪均罪成。案件編號：DCCC 244/2022