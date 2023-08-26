機場檢值2800萬海洛英 拘外籍情侶
【本報訊】香港海關機場科人員，前日在赤鱲角香港國際機場，替兩名由泰國曼谷抵港的外籍男女清關，當時二人同行及各自攜帶一件同款、同型號、不同顏色的寄艙行李。人員經檢查後，發現他們的行李箱內分別有37條以獨立透明膠袋包裝的尼龍墊。由於航空旅客攜帶看似價值一般的紡織品貨物行為極不尋常，每件尼龍墊亦異常沉重，故此引起關員懷疑。
藏尼龍墊夾層內
關員隨即以X光機及拉曼光譜儀檢查尼龍墊，並於該74件尼龍墊夾層內，檢獲28公斤懷疑海洛英，市值約2,800萬元，遂以涉嫌販毒罪，拘捕該兩名外籍男女。41歲男子報稱地盤工人，34歲女子為雜貨店店員，二人為情侶關係，男子聲稱收取10萬泰銖（折合約2.2萬港元）替人運毒，女子則聲稱沒有收取酬勞。
今次是香港海關10年來搗破的最大宗航空販運海洛英案件，亦是8月份破獲的第9宗航空販毒案件。本年1月至7月，海關共偵破31宗航空販毒案，起出67公斤毒品，相較去年同期只有5宗案件及起出6公斤毒品，分別飆升5倍及10倍。
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