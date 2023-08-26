機場檢值2800萬海洛英 拘外籍情侶

【本報訊】香港海關機場科人員，前日在赤鱲角香港國際機場，替兩名由泰國曼谷抵港的外籍男女清關，當時二人同行及各自攜帶一件同款、同型號、不同顏色的寄艙行李。人員經檢查後，發現他們的行李箱內分別有37條以獨立透明膠袋包裝的尼龍墊。由於航空旅客攜帶看似價值一般的紡織品貨物行為極不尋常，每件尼龍墊亦異常沉重，故此引起關員懷疑。