花墟女扒手偷銀包 天眼錄罪證

【本報訊】旺角花墟女扒手扮睇花偷銀包。網上社交平台於前日瘋傳一段長約43秒的「天眼」短片，片段可見一名手持鮮花及穿黑衣女子，尾隨一名離開花店的中年男子，期間女子以鮮花作掩護，趁機偷走男子放在背囊內的銀包，惟事主卻懵然不知離去。

此時女賊人退回花店，與一名穿白衣、左肩掛豹紋袋的女同黨即場分贓，迅速打開銀包擸走現金，最後更把銀包掉在地上並迅速逃去，影片至此結束。

網民：咁多專才做世界 執法部門回覆傳媒指，上周六下午4時43分，一名姓郭（64歲）男子報案，指他離開太子道西164號一間花店後，發現銀包不知所終，折返花店見其銀包在地上，損失約2,000元，兩名女賊人年約30至40歲。

網民閱畢片段後，均對事件議論紛紛，有人直指扒手為「另類專才」，又稱「香港專才非常出色」。有人則慨嘆，「香港搵錢已經少啦！依家咁多專才做世界！」另有人提醒市民出街小心保管財物，「而（依）家身邊更（梗）有一兩個專才，大家真係小心啲」。