官裁定故意襲擊 警罰$3000勢丟職

遭兩漢拉落車 片段攝掌摑其中一男 兩名男警收工後到酒吧飲酒，與新相識的女酒客同搭的士離開遭兩漢截停，兩漢涉嫌拉了其中一男警出車後，3人涉互相襲擊而同惹官非，被控兩項普通襲擊罪。3名被告均不認罪受審，案件昨在屯門裁判法院裁決。裁判官裁定涉案男警曾在車外故意掌摑其中一人，判他罪成，考慮他沒有預謀，事主傷勢不重，事後男警料會失去工作，決定判他罰款3,000元。其餘兩人則罪名不成立。

同車同袍證供 官稱有保留 被告依次是何東森（25歲、文員）、何力桓（19歲、文員）及利茂生（29歲、警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路二號安定邨近安定邨巴士站路邊襲擊利茂生。利則被控於同日同地襲擊何力桓。據悉利現已被警隊停職。與利同坐一車的男警王偉成，審訊時以控方證人身份作供。他承認同袍被拉落車時，自己並無表露警察身份阻止罪案發生，事後亦無即時離開車廂，而是等的士駛前，他付車資後，才折返欲了解事件。裁判官裁定所有控罪表證成立後，所有被告不自辯，也不傳召證人，押後至昨日裁決。

裁判官裁決時指，王的證供未能提供當日各被告拉扯的細節，例如拉了多久或力度，而王加入警隊約7年，受過訓練，當日有人拍打車窗、拉車門，但王除了重複說了兩次「咩事」，便沒採取進一步行動。裁判官對王所形容的經過有保留，不給予他的證供比重。

雖行為可疑 另兩被告甩罪 裁判官續指，雖從行車紀錄儀顯示，何力桓及何東森曾走向的士，何力桓曾目露凶光，充滿敵意拍打車廂，行為相當可疑，但仍無法肯定確實發生了何事，裁定他們襲擊罪脫。至於利茂生方面，因片段拍攝到，其手向何力桓左臉伸展，何的臉隨即向後轉，而何東森及何力桓均顯得憤怒，裁定利曾掌摑何力桓，是故意而非自衞，裁定他普通襲擊罪成。代表利茂生的大狀求情指，考慮到今次事件僅涉及一下掌摑，冀法庭以罰款方式處理。案件編號：TMCC 61/2023