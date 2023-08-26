印度裔通緝犯 文子星申人身保護令遭駁回

文子星

【本報訊】印度當局指在港落網的印度裔通緝犯文子星（Ramanjit Singh），涉嫌策劃恐怖活動等，要求把他引渡回印度受審。東區裁判法院早前分別裁定文子星面對的多項控罪有表面證供，可引渡他回印度接受審訊。文子星向高院申請人身保護令，要求法官即時釋放他。高院法官高浩文經開庭後，昨頒下判詞，駁回申請，並稱不認同他被引渡後會因其宗教或政治觀點而得到不公平審訊。

申請人為文子星，答辯人為懲教署署長及印度政府。雖然裁判法院已裁定申請人可引渡到印度審訊，不過因仍須處理申請人的酷刑聲請，他現時仍留港。就是次申請人身保護令方面，申請方指裁判官批准引渡時，沒有正確考慮《逃犯條例》有關被引渡人士可能因其宗教或政治觀點而回國時會被迫害而得不到公平審訊之條文。

官不認同引渡回國會遭迫害 裁判官沒有接納曾替文子星驗傷的醫生證供，及其後要求加入的3名印度囚犯的新證供，指他們與文子星在印度警署被扣押時曾被警員威嚇，從而推論他回印度後可能會被迫害。

法官於判詞指，裁判官已採取了正確的測試以考慮《逃犯條例》的條文。有關醫生的證供及其他3名囚犯的新證供等，法官認為裁判官確錯誤拒絕考慮該些證供，但在考慮證供後，法官認為未能證明印度政府是因文子星的宗教背景及政治立場而申請引渡。法官又指醫生的證供並非單是談及文子星的傷勢，且涉及文子星的政治立場等，超越其專業範疇，並對其考慮文子星回國後會否受迫害無太大幫助。案件編號：HCAL 1064/2023