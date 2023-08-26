入境處遣返30越南假難民

【本報訊】假難民為害香港多年，部門加緊遣返原居地及執法工作。入境處昨日執行遣送行動，將30名越南籍非法入境者遣返越南。該批人士包括14名男子及16名女子，全部人士曾在香港提出免遣返聲請但不獲確立，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。入境處會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，採取一切合適措施將非法入境者及逾期逗留人士盡快遣離香港。

各區反黑工拘數十人包括假難民 此外，入境處本周一至周四（21日至24日）一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」和「曙光行動」及連同另一執法部門處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動共拘捕21人，包括14名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者及兩名逾期逗留人士。行動中，入境處特遣隊人員搜查了23個目標地點，包括商業大廈、按摩店、餐廳及零售店舖等，共拘捕7名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於中區、紅磡及九龍城搜查了88個目標地點，包括餐廳及按摩店，共拘捕6名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留人士，當中一名男子是持「行街紙」，據了解，他是巴基斯坦籍假難民，在上環從事街邊搬貨時被捕。在「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客。