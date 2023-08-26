油麻地唐樓闢毒窟 兩假難民就擒

檢多種不同類貨 總值200萬 南亞兵團及假難民作奸犯科，藉唐樓單位闢毒窟荼毒社會。執法部門根據線報，在本周四掩至油麻地廟街掃毒，截查一名孟加拉籍假難民及搜查一唐樓單位，檢獲可卡因、大麻產品及冰毒。其後，人員搜查疑犯在同一唐樓的另一單位，再檢獲不同種類毒品及包裝工具，並拘捕另一名假難民同鄉。檢獲的毒品總值近200萬元，人員正追查有關毒品來源及流向，不排除有更多人被捕。

油尖區執法人員，早前根據線報及經調查後，於前日在廟街111至113號一帶，進行代號「雷霆2023」暨「捍衞者」的反毒品行動。行動期間，人員突擊搜查一名形迹可疑的35歲孟加拉籍假難民，同時持搜查令進入一唐樓單位調查。人員於該單位內，檢獲約1,690克懷疑可卡因、約162克懷疑大麻及大麻產品以及約2.2克懷疑「冰」毒。經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子。

其後，人員搜查疑犯在同一大廈內的另一個單位，結果再檢獲約374克懷疑液態可卡因、約274克懷疑「冰」毒、約1,808克懷疑大麻及大麻產品、約108克懷疑氯胺酮、7粒懷疑搖頭丸、以及電子磅和包裝工具。經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕單位內另一名34歲孟加拉籍假難民。至於檢獲的毒品總值約196萬元，該批毒品的來源及流向仍在追查，不排除稍後有更多人士被捕。

南亞幫及假難民已成為本港治安毒瘤。翻查資料，去年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，不少假難民藉難民身份苛索各種福利。根據2023/24年度預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億元。

屯門起值75萬霹靂可卡因 另外，為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，東九龍總區執法人員，於本周四清晨約7時，在屯門區進行打擊毒品行動，突擊搜查業旺路101號一住宅單位並搗破一個製毒工場。人員在單位內檢獲大約650克懷疑霹靂可卡因、一批製毒及包裝工具，毒品市值約75萬元。一名姓梁（24歲）本地男子，涉嫌「製造危險藥物」被捕，他已經被扣留調查。