醫健：醫健寶庫：中醫如何看痛經

痛經分為繼發性及原發性兩種。繼發性痛經由器質性疾病如子宮內膜異位症、盆腔炎、子宮肌瘤等引起。原發性痛經即婦女正值經期，或經期前後出現小腹疼痛或痛及腰骶部，但經檢查後卻無器質性病變。

引發痛經的病因很多，但一般與外感、情志不暢、不良飲食及生活習慣有關。中醫師會根據經痛發生的時間、性質、部位以及疼痛程度，結合月經的周期、經期、顏色、質地、經量及全身證候以辨證。

分虛實寒熱 血瘀氣滯 若痛在月經接近乾淨或經後，疼痛性質為隱隱作痛、喜揉喜按屬虛證；若痛在經前或經行初時，疼痛性質為絞痛、刺痛、拒揉拒按屬實證；若熱敷後痛則緩解屬寒證；若遇熱痛加劇屬熱證；若刺痛，痛有定處，痛勢持續為血瘀；若脹痛，痛勢時痛時止為氣滯。

痛經的總治療原則以調理沖任氣血為主。月經期會治標，平時則治本。中醫師會因應患者的體質作出相應治療：如肝腎虧虛證會滋腎養肝；氣血虛弱證會補益氣血、活血止痛；濕熱瘀阻證會清熱除濕，化瘀止痛；寒濕凝滯證會溫經散寒，活血止痛；氣滯血瘀證會理氣行滯，祛瘀止痛。

此外，平日作息定時，保持心情舒暢，多做運動，少吃生涼或刺激性食物，正值經期時要避免過分勞累和情緒波動，對紓緩痛經亦有幫助。

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院講師梁頌然

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