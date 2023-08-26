表彰貢獻 4人獲頒城大榮譽博士

【本報訊】香港城市大學將頒授榮譽博士學位予4位傑出人士，表彰他們對教育及社會福祉的重大貢獻。他們是鍾志平博士、Michael Graetzel教授、Chad A. Mirkin教授及Jeffrey D. Sachs教授。榮譽博士學位頒授典禮將於10月6日舉行。

涉工業物理等界別 創科實業有限公司非執行董事鍾志平博士將獲頒授榮譽工商管理學博士。鍾博士是著名工業家，積極參與社會福利及公共服務。他是鵬程慈善基金創辦人兼主席，以及城大顧問委員會成員。他曾任香港工業總會主席，現為該會名譽會長。

洛桑聯邦理工學院光子與界面實驗室主任Michael Graetzel教授將獲頒授榮譽理學博士。他是物理化學家，在介觀系統中的能量和電子轉移反應，及其應用於陽光發電和化學燃料的研究處於領先地位。

美國西北大學國際納米技術研究院主任Chad A. Mirkin教授將獲頒榮譽理學博士學位。Mirkin教授是納米科學專家，因其發現和開發球形核酸（Spherical Nucleic Acids, SNAs）和基於SNAs的生物檢測和治療方案、發明Dip-Pen納米光刻技術以及相關的無懸臂納米圖案方法論、在線光刻、同軸光刻，以及對超分子化學和納米顆粒合成的貢獻而聞名。

哥倫比亞大學教授兼可持續發展中心主任Jeffrey D. Sachs教授將獲頒榮譽社會科學博士。Sachs教授是經濟學家，以大膽有效策略應對複雜的挑戰而著稱，包括擺脫赤貧、應對人為氣候變化的全球抗爭、國際債務及金融危機、國家經濟改革等。