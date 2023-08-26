新界西堆填區擴建 料3年後運作

【本報訊】環境保護署公布，經招標程序後，由Hong Kong Resources Recovery Park（聯營）成功投得新界西堆填區擴建工程的設計、建造和營運合約。新界西堆填區擴建部分預計2026年投入服務。

環保署表示，政府以全民減廢、資源循環、零廢堆填為願景，推動減廢回收，同時全力發展先進高效的現代轉廢為能設施網絡，目標是2035年擺脫依賴堆填區直接處理都市固體廢物，同時將廢物轉化成有用的能源，以助將香港打造成為可持續發展的綠色城市及實現碳中和的目標。

在完成發展足夠的現代焚燒發電設施前的過渡期間，香港仍需堆填區以應付廢物末端處置短中期需要，以及處置不可燃燒又不可回收重用的廢物。

控制氣味泥塵等 對於持份者的意見，環保署已積極回應，除優化新界西堆填區的擴建設計外，並大幅縮減其擴建範圍，由原先設計的約200公頃縮減一半至約100公頃。堆填區擴建部分改用「深碗形」設計，先沿現有稔灣路旁興建30米高（相當於10層樓的高度）的綠化土堤，才在土堤後方向下挖掘和堆填，以更有效地控制並處理堆填區的氣味、泥塵、污水、噪音等潛在影響。再配合周邊加設10至30米闊綠化帶，有助美化視覺和改善環境。另一方面，擴建工程將產生大量的優質石料，可供本地填海工程及建築業使用。