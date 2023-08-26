開學日將至 運署巡校區交通

【本報訊】運輸署提醒主要公共運輸服務營辦商於9月1日開學日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求。運輸署緊急事故交通協調中心將提升至最高級別的聯合督導模式運作，密切監察9月1日的交通及公共運輸服務情況。運輸署亦會與各主要公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，並派員到全港各主要地點，包括九龍塘、蒲崗村道、葵盛圍和寶馬山等學校區、主要公共運輸轉車站、陸路口岸及隧道實地視察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務。

除了提供充足的公共運輸服務，運輸署亦提醒各主要公共運輸服務營辦商檢視新學校一帶的交通配套。運輸署亦已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商提供足夠的服務予跨境學生。另外，運輸署已要求相關部門檢討正在或將會在主要道路進行的道路工程，以便在新學期開始時盡量減少對交通的影響。

發言人提醒學生，應預先了解上學要乘搭的交通工具路線，並在開學首日預留充裕的乘車時間。運輸署又呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。