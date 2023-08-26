東隧明起實施易通行 減切線

【本報訊】東區海底隧道將於星期日清晨5時起實施「易通行」，東隧及附近部分道路將於凌晨4時至5時封閉。運輸署首席運輸主任何均衡表示，當日凌晨零時起，東隧附近會有臨時交通安排，3條通宵巴士路線會改行紅隧，東隧於凌晨4時起來回方向全線封閉，到清晨5時起重開。

東隧往港島方向近收費廣場行車線，將減至4條，往九龍方向近收費廣場行車線將減至3條。按天文台預測，星期日的天氣情況可以，但如果開工前遇上惡劣天氣，八號烈風信號生效的話，易通行將延至9月10日開學後才實施，但相信機會不大。

三隧下月起迎挑戰 汽車會會長李耀培則估計，三隧較大的挑戰會在9月開學後出現，期望當局做好應變危機及通報機制，減少塞車情況。李耀培表示，東隧實施易通行之後，可減少車輛經將藍隧道往東隧方向時，轉線使用快易通的情況，令意外機會減少。如果駕駛人士由九龍經東隧往港島，目標前往北角或中環，就可靠左行駛，出隧道口之後就不用切線，如果前往柴灣方向，靠右行駛就較方便。

三條過海隧道已經飽和，他認為，當局長遠應考慮興建第四條過海隧道。而由於正值暑假，接載子女的車輛較少，易通行實施後情況，要視乎9月開學後再觀察。之前出現塞車的情況，包括由於有壞車或意外發生，他希望運輸署可盡快處理輕微交通意外，當涉及封路就要盡快通報駕駛人士，讓他們轉用其他隧道。