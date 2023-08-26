結核病半年1617宗 48個案涉學童

衞生署衞生防護中心胸肺服務昨公布今年上半年學校結核病個案的情況。衞生署在今年1月至6月共接獲1,617宗結核病呈報個案，其中48宗年齡介乎3歲至24歲，即處於一般就學年齡，佔同期結核病呈報個案2.97%。至於2021年和2022年上半年，該年齡組別的結核病個案比率分別為4.07%和3.74%；中心提醒學校管理層、學生及家長，應時刻保持個人及環境衞生，預防結核病。

署方發言人說，盡早發現病例及適時進行抗結核藥物治療是最主要的結核病防控措施。香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，然而結核病在港仍然相當普遍。校園持份者，包括學校管理層、學生及家長應時刻保持個人及環境衞生，預防結核病。

空氣傳播 噴嚏咳嗽可感染 而有關香港校園結核病情況，今年上半年期間並沒有發現結核病群組個案。衞生防護中心胸肺服務已為個案的緊密接觸者篩查，並就結核病的預防及處理製作指引供學校參考。

結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣散播。如果旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但是一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。

中心建議市民繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。