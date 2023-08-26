與黃之鋒非朋友 余慧明：連電話都無

余慧明

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。已解散的組織醫管局員工陣線前主席、還押中的余慧明續自辯，指她視自己為抗爭派，雖然她曾出席抗爭派記者會，黃之鋒、朱凱廸等人也曾為她站台，惟她直言與他們稱不上朋友，謂「連電話都無」。

指戴耀廷決定初選無約束力 余慧明參選的是功能組別衞生服務界，該界別初選候選人除了她外，還包括劉凱文、李國麟及袁偉傑。余昨在庭上指，對她來說，初選目的是揀一人代表民主派出選該界別，她希望選舉結果具約束力，反問：「唔係選嚟做咩？」惟戴耀廷決定，衞生服務界初選結果不具約束力，僅供參考，戴當時的意思是「唔接受就唔搞初選」。余直言，戴的決定非4名候選人的共識，但為着初選能舉行，她無奈妥協，表明如果她在初選落敗，她必定不會出選正式選舉。

余續指，初選投票日前衞生服務界沒舉行協調會議，反而初選結束後，候選人曾就選舉結果的約束力、「Plan B」等問題開會。出戰初選期間，4名候選人沒討論過否決財案，只有戴曾在WhatsApp群組傳來訊息講及此事，余視這為資訊分享。初選投票後，她受邀出席抗爭派記者會，她形容為類似造勢大會。余強調，就進入立法會後如何行動，自己沒有和初選組織者，或初選候選人達成共識或協議。案件編號：HCCC 69/2022