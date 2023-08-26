去年巡視各指定院所 太平紳士接42宗投訴

【本報訊】政府昨日發表2022年太平紳士的工作報告。太平紳士巡視計劃巡視各指定院所，處理在囚人士/住院者/被扣留者所提出的投訴，以及向有關院所提出建議和意見。去年，他們巡視期間接到42宗投訴，投訴主要涉及院所提供的服務（31%）、待遇及福利（26%），以及職員態度及行為（26%）。經巡視期間作實地調查後，該42宗投訴中，8宗毋須採取進一步行動。12宗須轉介院所管理層調查或跟進的投訴，全部在採取改善措施或向投訴人解釋後得到解決。至於其餘22宗投訴，有20宗轉介懲教署投訴調查組調查，兩宗轉介政府其他相關部門處理。在34宗須跟進的投訴中，有15宗於一個月內完成跟進。