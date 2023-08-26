清中環食肆外牆塗鴉 當局指業主委託

【本報訊】一幅於中環堅道與樓梯街交界的食肆外牆塗鴉早前被政府清除，民政及青年事務局局長麥美娟昨指民政處過去一段時間經常收到地區人士反映，中西區特別多牽涉鼓吹黑暴、港獨的塗鴉，遂提醒相關業主，而業主委託民政處代為清除，又認為做法不是扼殺創作自由。

麥美娟表示，民政專員和民政處過去一段時間經常收到地區人士反映，中西區特別多牽涉鼓吹黑暴港獨的塗鴉，當政府發現這些塗鴉，如在公眾地方會主動清除，私人地方則會提醒有關佔用人和業主，由業主決定是否清除，如果業主想委託民政處清除，民政處也會代為處理。

僅作提醒 無關扼殺創作自由 塗鴉為一男一女頭戴黃色安全帽吃麵，但據說為於十多年前的畫作，被問到相關塗鴉是否涉嫌鼓吹港獨黑暴，及民政處有沒有諮詢執法部門、律政司意見，麥指塗鴉令一般人容易感覺有聯想，所以提醒有關業主，而民政處並非執法部門，因此僅提醒業主，如果業主不同意產生聯想，便可以不處理。

至於有沒有清除的標準，以及行為會否扼殺創作自由和導致寒蟬效應，麥指民政處鼓勵地區內多元發展，此事和扼殺創作自由沒有關係，認為不需要提高到這個層次。