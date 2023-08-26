AI換臉呃貸款 拘6人包括主腦

【本報訊】執法部門首次發現有騙徒利用人工智能換臉技術，向金融機構進行詐騙，遂於前日展開代號「解詐」行動，在全港多個地點以涉嫌「串謀欺詐」罪，拘捕4男兩女（31至50歲），當中包括一名詐騙集團男主腦。初步調查顯示，該詐騙集團涉嫌盜用他人報失的身份證，利用人工智能換臉技術，即俗稱「深偽技術」，於網上申請貸款及登記電話卡進行詐騙活動。

執法人員指出，目前不少金融活動，例如借貸及銀行開戶服務可以透過網上申請，不少金融機構要求申請人掃描及上傳身份證明文件，以及即時自拍照片，然後透過人臉辨識系統以核實申請人身份，從而防止騙徒利用資料進行非法申請。

逾廿次冒認 僅成功一次 不過，人員近期接獲情報，指有騙徒利用他人身份證申請網上貸款，經調查後發現一個本地詐騙集團，自去年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身份證，向20間銀行及借貸公司遞交90次貸款申請及54次銀行開戶申請。申請大部分在網上進行，4次貸款申請成功獲批20萬元。此外，騙徒最少20次利用人工智能換臉程式，企圖冒認已報失身份證的市民身份，透過人臉辨識系統完成網上申請程序，惟只有一次成功。

同時，詐騙集團利用已報失的身份證，登記逾30張預付費電話卡，利用該些電話卡於今年4月至5月期間，發送逾7,200個釣魚詐騙訊息，企圖以積分回贈的藉口，誘騙市民交出信用卡資料，當中至少一名受害人因誤信釣魚詐騙訊息，有關資料已被騙徒用作購物。

行動中，執法人員檢獲一張屬於他人已報失的身份證、13張懷疑偽造身份證、9部手提電腦、19部手機、一批懷疑偽造文件包括住址及入息證明、一批懷疑偽造身份證工具，包括打印機及膠卡。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。